Финансовая пирамида с филиалом в Рязани привела организатора к 9 годам колонии

Суд в Санкт-Петербурге приговорил Максима Перфилова к 9 годам колонии общего режима за мошенничество на сумму свыше 190 млн рублей. Он признан виновным по нескольким статьям УК, включая мошенничество в особо крупном размере. Помимо наказания, ему назначен штраф 400 тыс. рублей и конфисковано 65,5 млн рублей, добытых преступным путем. В 2014 году Перфилов создал кредитный кооператив «Честный капитал», имеющий филиалы по России, включая Рязань, обещая высокую доходность. Фактически это была финансовая пирамида: выплаты шли за счёт средств новых вкладчиков, часть денег похищалась через фиктивные займы. Пострадали более 350 пайщиков. Суд удовлетворил иск потерпевших о возмещении ущерба и сохранил арест на имущество Перфилова для компенсации убытков.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил Максима Перфилова, создателя финансовой пирамиды, к девяти годам колонии общего режима за мошенничество на сумму более 190 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Прокуратура сообщила, что Перфилова признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей и конфисковал 65,5 миллиона рублей, полученных преступным путем.

Перфилов в 2014 году создал кредитный потребительский кооператив «Честный капитал», имеющий филиалы в различных субъектах России, в том числе в Рязани, обещая пайщикам высокую доходность. Однако фактически кооператив действовал как финансовая пирамида: выплаты старым пайщикам осуществлялись за счет средств новых вкладчиков, а часть денег похищалась через фиктивные займы.

В результате его действий пострадали более 350 пайщиков. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении ущерба и сохранил арест на имущество осужденного для обеспечения компенсации.