Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-5°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 76.50 / 78.50 27/12 16:40
Нал. EUR 92.00 / 94.50 27/12 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
545
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
636
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 267
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Задержан курьер мошенников, укравший у пожилой рязанки миллион рублей
Рязанская 88-летняя пенсионерка лишилась 976 тысяч рублей после звонка и разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником правоохранительных органов.

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, укравший у пенсионерки из Рязани практически миллион рублей. Об этом сообщили в региональной полиции 28 декабря.

В МВД рассказали, что задержанному курьеру мошенников 36 лет. Он жил в Санкт-Петербурге, приехал в Москву на заработки. В интернете он устроился в зарубежный колл-центр курьером, который забирает деньги у обманутых пенсионеров. По указаниям куратора мужчина выезжал в тот или иной город и забирал деньги. За оговоренный процент преступник переводил полученные денежные средства куратору. Кроме обмана рязанской пенсионерки, задержанный оказался причастен еще к нескольким преступлениям в отношении жителей Ярославской и Тульской областей.

Рязанская 88-летняя пенсионерка лишилась 976 тысяч рублей после звонка и разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал женщину тем, что она может потерять сбережения, если купюры не будут задекларированы в банке.

«Чтобы облегчить хлопоты пожилой рязанки, „специалист“ предложил помощь — ей надо отдать наличные работнику банка, он проведет необходимые операции и вернет банкноты. Помощник приедет к дому рязанки. Когда „помощник“ не вернулся, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — написали в ведомстве.

Следователь отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемого взяли под стражу. Задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани.