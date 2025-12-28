Задержан курьер мошенников, укравший у пожилой рязанки миллион рублей

В Москве задержан курьер телефонных мошенников, укравший у пенсионерки из Рязани практически миллион рублей. Об этом сообщили в региональной полиции 28 декабря.

В МВД рассказали, что задержанному курьеру мошенников 36 лет. Он жил в Санкт-Петербурге, приехал в Москву на заработки. В интернете он устроился в зарубежный колл-центр курьером, который забирает деньги у обманутых пенсионеров. По указаниям куратора мужчина выезжал в тот или иной город и забирал деньги. За оговоренный процент преступник переводил полученные денежные средства куратору. Кроме обмана рязанской пенсионерки, задержанный оказался причастен еще к нескольким преступлениям в отношении жителей Ярославской и Тульской областей.

Рязанская 88-летняя пенсионерка лишилась 976 тысяч рублей после звонка и разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал женщину тем, что она может потерять сбережения, если купюры не будут задекларированы в банке.

«Чтобы облегчить хлопоты пожилой рязанки, „специалист“ предложил помощь — ей надо отдать наличные работнику банка, он проведет необходимые операции и вернет банкноты. Помощник приедет к дому рязанки. Когда „помощник“ не вернулся, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — написали в ведомстве.

Следователь отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемого взяли под стражу. Задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани.