В возрасте 91 года скончалась французская актриса Бриджит Бардо
В возрасте 91 года скончалась французская актриса Бриджит Бардо. Об этом написали в ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) и «Фонд Брижит Бардо».

День и место смерти актрисы не раскрывается. В ТАСС привели публикации зарубежных газет, где сообщалось, что последнюю неделю Бриджит Бардо провела в больнице из-за «серьезного заболевания».

«Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных», — написали в пресс-службе фонда Бардо.

Фото: Reuters