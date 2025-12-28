В возрасте 91 года скончалась французская актриса Бриджит Бардо

День и место смерти актрисы не раскрывается. В ТАСС привели публикации зарубежных газет, где сообщалось, что последнюю неделю Бриджит Бардо провела в больнице из-за «серьезного заболевания». «Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных», — написали в пресс-службе фонда Бардо.

Фото: Reuters