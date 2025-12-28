В России упростили выдачу лицензий на продажу алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя и для заведений общепита. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя и для заведений общепита. Об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.

Закон сокращает срок рассмотрения заявлений с 30 календарных дней до 15 рабочих дней и уменьшает перечень документов, необходимых для получения лицензии. Подать заявку можно будет через «Госуслуги» и региональные порталы, все документы оформляются в электронном виде с подписью.

Для лицензий на перевозку этилового спирта срок рассмотрения документов установили в 14 рабочих дней. Закон также продлевает действие некоторых положений на территориях воссоединенных субъектов РФ и разрешает хранение и поставки ректификованного спирта до конца 2026 года. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.