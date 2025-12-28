Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-5°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 76.50 / 78.50 27/12 16:40
Нал. EUR 92.00 / 94.50 27/12 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
545
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
636
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 267
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки
С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые дорожные знаки и изменения в правилах их применения. Об этом говорится на сайте Росстандарта. В частности, вводится вертикальный знак «Стоп-линия»: его будут устанавливать в местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку. Также появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который должен повысить комфорт движения и снизить износ автомобилей.

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые дорожные знаки и изменения в правилах их применения. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

В частности, вводится вертикальный знак «Стоп-линия»: его будут устанавливать в местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку. Также появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который должен повысить комфорт движения и снизить износ автомобилей.

Кроме того, на дорогах установят табличку 8.15.1 «Глухие пешеходы», призванную обратить внимание водителей на слабослышащих участников движения. Знак «Парковка» расширит свое значение — он будет не только обозначать место стоянки, но и указывать допустимый способ парковки.

Изменится и табличка «Время действия»: теперь на ней можно будет указывать месяцы, в течение которых действует знак. Также сократится ширина парковочных мест вдоль проезжей части — с 2,5 до 2,25 метра, что позволит эффективнее использовать дорожное пространство.

Фото: Росстандарт