В России с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые дорожные знаки и изменения в правилах их применения. Об этом говорится на сайте Росстандарта. В частности, вводится вертикальный знак «Стоп-линия»: его будут устанавливать в местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку. Также появится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который должен повысить комфорт движения и снизить износ автомобилей.

Кроме того, на дорогах установят табличку 8.15.1 «Глухие пешеходы», призванную обратить внимание водителей на слабослышащих участников движения. Знак «Парковка» расширит свое значение — он будет не только обозначать место стоянки, но и указывать допустимый способ парковки.

Изменится и табличка «Время действия»: теперь на ней можно будет указывать месяцы, в течение которых действует знак. Также сократится ширина парковочных мест вдоль проезжей части — с 2,5 до 2,25 метра, что позволит эффективнее использовать дорожное пространство.

Фото: Росстандарт