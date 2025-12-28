Рязань
В Роспотребнадзоре заявили о готовности к новым эпидемиологическим угрозам
Россия готова к возможным эпидемиологическим угрозам, которые могут быть опаснее COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По словам Поповой, опыт пандемии коронавируса позволил выработать эффективные меры реагирования.

«Мы гораздо лучше готовы, если придется столкнуться с чем-то похуже ковида. Мы делаем все, чтобы учесть все уроки, за которые заплатили такую высокую цену», — отметила Попова.

В случае новой эпидемии планируется применять точечные меры без масштабных ограничений, чтобы не наносить ущерба экономике и минимизировать риски для жизни и здоровья граждан.