Под Рязанью в ребцентре откроют храм

Также во время встречи договорились с отцом Дмитрием организовать полноценный храм в стенах санатория «Сосновый бор».

Под Рязанью в реабилитационном центре «Сосновый бор» откроют храм. Об планах рассказал вице-губернатор Артем Бранов у себя на странице в соцсетях.

Он рассказал, что на территории центра появилась новая водолечебница, по инициативе бойцов создан военно-патриотический музей.

Также во время встречи договорились с отцом Дмитрием организовать полноценный храм в стенах санатория.

«Сейчас по просьбам пациентов уже открыта молельная комната, в которой идут службы», — рассказал вице-губернатор.