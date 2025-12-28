Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
559
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
660
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 290
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
454
Камерный оркестр дал концерт к Новому году на вокзале Рязань-2
В Рязани на железнодорожном вокзале Рязань-2 выступил рязанский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В рамках проекта «Рязань — новогодняя столица» в течение часа звучали произведения Чайковского, Штрауса и аранжировки современных мелодий. Зрителями стали пассажиры и жители города, пришедшие на концерт в необычном формате.

Для детей организовали мастер-классы, игры с песнями и танцами, а также аквагрим и фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой. В хороводах участвовали и взрослые.

Фото: пресс-служба Московской железной дороги