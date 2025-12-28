Камерный оркестр дал концерт к Новому году на вокзале Рязань-2

В Рязани на железнодорожном вокзале Рязань-2 выступил рязанский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В Рязани на железнодорожном вокзале Рязань-2 выступил рязанский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В рамках проекта «Рязань — новогодняя столица» в течение часа звучали произведения Чайковского, Штрауса и аранжировки современных мелодий. Зрителями стали пассажиры и жители города, пришедшие на концерт в необычном формате.

Для детей организовали мастер-классы, игры с песнями и танцами, а также аквагрим и фотозону с Дедом Морозом и Снегурочкой. В хороводах участвовали и взрослые.

Фото: пресс-служба Московской железной дороги