В Рязанской области опрокинулся большегруз
В Рязанской области опрокинулся большегруз. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что ДТП произошло в пять утра 27 декабря на трассе в сторону Спас-Клепиков. На опубликованных кадрах видно, что большегруз опрокинулся на бок.
«Водитель не смог войти в крутой поворот», — отметили очевидцы.
По предварительной информации рязанцев, водитель получил ушиб плеча.
Официальная информация уточняется.