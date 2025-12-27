В Рязанской области опрокинулся большегруз

Отмечается, что ДТП произошло в пять утра 27 декабря на трассе в сторону Спас-Клепиков. «Водитель не смог войти в крутой поворот», — отметили очевидцы. По предварительной информации рязанцев, водитель получил ушиб плеча. Официальная информация уточняется.