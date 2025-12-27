Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав

Автоматическое продление, введенное как временная мера сначала в пандемию, а затем в 2022 году, перестанет действовать с 1 января 2026 года. При этом «права», срок действия которых истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут считаться действительными еще три года после указанной на них даты. «Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты», — отметил депутат Федяев.

Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав. Об этом 27 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Автоматическое продление, введенное как временная мера сначала в пандемию, а затем в 2022 году, перестанет действовать с 1 января 2026 года.

При этом «права», срок действия которых истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут считаться действительными еще три года после указанной на них даты.

«Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты», — отметил Федяев.

Он уточнил, что если срок «прав» истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление не распространяется.