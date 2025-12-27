Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
-1°
Вск, 28
-4°
Пнд, 29
-4°
ЦБ USD 77.69 -0.19 27/12
ЦБ EUR 91.21 -0.68 27/12
Нал. USD 78.71 / 78.90 27/12 08:03
Нал. EUR 92.80 / 93.90 27/12 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
Вчера 16:45
419
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
Вчера 10:32
434
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 2025 13:04
1 020
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
25 декабря 10:00
388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав
Автоматическое продление, введенное как временная мера сначала в пандемию, а затем в 2022 году, перестанет действовать с 1 января 2026 года. При этом «права», срок действия которых истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут считаться действительными еще три года после указанной на них даты. «Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты», — отметил депутат Федяев.

Россиянам напомнили об отмене автопродления водительских прав. Об этом 27 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

Автоматическое продление, введенное как временная мера сначала в пандемию, а затем в 2022 году, перестанет действовать с 1 января 2026 года.

При этом «права», срок действия которых истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут считаться действительными еще три года после указанной на них даты.

«Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты», — отметил Федяев.

Он уточнил, что если срок «прав» истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление не распространяется.