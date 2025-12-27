Ночью в Рязани произошло массовое ДТП
По словам очевидцев, авария случилась на улице Семашко. Отмечается, что столкнулись четыре автомобиля. Как уточнили рязанцы, на месте происшествия работала скорая и полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
