Ночью в Рязани произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, авария случилась на улице Семашко. Отмечается, что столкнулись четыре автомобиля. Как уточнили рязанцы, на месте происшествия работала скорая и полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.