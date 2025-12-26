Рязань
Зарплаты сварщиков в России превысили 130 тысяч рублей
Средние предлагаемые зарплаты сварщиков в России за январь-ноябрь 2025 года достигли 131 347 рублей в месяц, что на 21% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили эксперты «Авито Работы», передает РИА Новости.

Сильнее всего выросли зарплаты высококвалифицированных специалистов шестого разряда — на 47%, до 181 274 рублей. Эти сварщики привлекаются к ответственным работам: сварке трубопроводов высокого давления, работе при низких температурах, соединению легированных и разнородных сталей, выполнению трубных стыков TIG и орбитальной сварке.

При этом большинство вакансий приходится на сварщиков пятого разряда (14%), а также на специалистов четвертого (13,7%) и шестого (13,1%) разрядов. Фактический уровень дохода зависит от региона, опыта и квалификации.