За ночь над российскими регионами сбили 77 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены беспилотники: 34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Калужской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над акваторией Азовского моря.