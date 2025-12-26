Рязань
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены беспилотники: 34 — над территорией Волгоградской области, 23 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Калужской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три — над акваторией Черного моря, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Воронежской области, один — над акваторией Азовского моря.

За ночь над российскими регионами сбили 77 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба минобороны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены беспилотники:

  • 34 — над территорией Волгоградской области,
  • 23 — над территорией Ростовской области,
  • пять — над территорией Калужской области,
  • пять — над территорией Республики Крым,
  • три — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву,
  • три — над акваторией Черного моря,
  • два — над территорией Белгородской области,
  • один — над территорией Воронежской области,
  • один — над акваторией Азовского моря.