В шинах от китайских брендов нашли токсичные вещества

В шинах от китайских брендов нашли токсичные вещества. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Роскачество.

Специалисты проверили 10 моделей по ключевому показателю ГОСТа — процентному содержанию «водородов области залива» (% HBay). Безопасным считается показатель не более 0,25%.

В итоге из проверенных моделей угрозу представляют:

GoForm AT01, показатель превысил норму в 3,2 раза (0,79%);

Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза (1,1%);

Ovation VI-682 — в 5 раз (1,26%);

Sunfull SF-688 — в 5,2 раза (1,31%);

Mirage MR-162 — в 7,5 раза (1,88%);

Hifly HF201 — в 7,7 раза (1,93%).

Российские шины Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301 были признаны безопасными.