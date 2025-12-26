Рязань
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
2 часа назад
168
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
680
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
327
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
430
В шинах от китайских брендов нашли токсичные вещества
Специалисты проверили 10 моделей по ключевому показателю ГОСТа — процентному содержанию «водородов области залива» (% HBay). Безопасным считается показатель не более 0,25%. В итоге из проверенных моделей угрозу представляют: GoForm AT01, показатель превысил норму в 3,2 раза (0,79%); Kustone Quiet Q7 — в 4,4 раза (1,1%); Ovation VI-682 — в 5 раз (1,26%); Sunfull SF-688 — в 5,2 раза (1,31%); Mirage MR-162 — в 7,5 раза (1,88%); Hifly HF201 — в 7,7 раза (1,93%). Российские шины Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301 были признаны безопасными.

