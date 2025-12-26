В Рязанской области произошло ДТП с автобусом
В Рязанской области рядом с поселком Новоселки произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам очевидцев, автобус на большой скорости врезался в иномарку. Уточняется, что задний бампер автомобиля поврежден. «Вроде без пострадавших, на месте полиция», — пишут подписчики канала.
В Рязанской области рядом с поселком Новоселки произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».
По словам очевидцев, автобус на большой скорости врезался в иномарку. Уточняется, что задний бампер автомобиля поврежден.
«Вроде без пострадавших, на месте полиция», — пишут подписчики канала.