В Рязанской области произошло ДТП с автобусом

В Рязанской области рядом с поселком Новоселки произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам очевидцев, автобус на большой скорости врезался в иномарку. Уточняется, что задний бампер автомобиля поврежден. «Вроде без пострадавших, на месте полиция», — пишут подписчики канала.

