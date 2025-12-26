В Рязани пройдут Творческие лаборатории для молодежи

С 24 по 28 декабря 2025 года в Доме молодежи Рязанской области пройдет образовательно-практический проект «Творческие молодёжные лаборатории» (16+). Об этом сообщила пресс-служба ЦОММ. Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность и развитие гибких навыков (soft skills), таких как коммуникация, командная работа и креативное мышление. Участники лабораторий смогут не только развивать свои навыки, но и поддерживать инициативы, формируя профессиональные и творческие сообщества. Проект ориентирован на молодежь, желающую участвовать в жизни своего города и развивать социальную активность. Мероприятие пройдет по адресу: Дом молодежи Рязанской области, г. Рязань, пл. Соборная, д. 14.

С 24 по 28 декабря 2025 года в Доме молодежи Рязанской области пройдет образовательно-практический проект «Творческие молодёжные лаборатории». Об этом сообщила пресс-служба ЦОММ.

Мероприятие направлено на вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность и развитие гибких навыков (soft skills), таких как коммуникация, командная работа и креативное мышление.

Участники лабораторий смогут не только развивать свои навыки, но и поддерживать инициативы, формируя профессиональные и творческие сообщества. Проект ориентирован на молодежь, желающую участвовать в жизни своего города и развивать социальную активность.

Мероприятие пройдет по адресу: Дом молодежи Рязанской области, г. Рязань, пл. Соборная, д. 14.

Возрастное ограничение 16+.