В России предложили использовать иранский опыт для борьбы с VPN

Владимир Зыков, IT-эксперт высказал мнение о том, что полностью избавиться от использования VPN-сервисов невозможно. Тем не менее, он предложил рассмотреть опыт Ирана в борьбе с подобными технологиями, передает «Ридус». По словам Зыкова, иранская модель заключается в том, что интернет-провайдеры лишают пользователей доступа к сети, если они начинают использовать VPN-сервисы, не включенные в утвержденный список. Как только пользователь отключает VPN, доступ к интернету восстанавливается.

Владимир Зыков, IT-эксперт высказал мнение о том, что полностью избавиться от использования VPN-сервисов невозможно. Тем не менее, он предложил рассмотреть опыт Ирана в борьбе с подобными технологиями, передает «Ридус».

По словам Зыкова, иранская модель заключается в том, что интернет-провайдеры лишают пользователей доступа к сети, если они начинают использовать VPN-сервисы, не включенные в утвержденный список. Как только пользователь отключает VPN, доступ к интернету восстанавливается.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский опроверг слухи о возможных ограничениях на использование VPN в следующем году, подчеркнув, что никаких планов по запрету или сдерживанию использования этого инструмента нет. Он отметил, что VPN продолжает активно использоваться для обхода различных блокировок.