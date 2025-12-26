В Москве типография производила поддельные документы, которые отправляли в Рязанскую область

Поддельные документы, производящиеся на типографии, находили в Московской, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Республике Татарстан, Республике Крым и Севастополе. Всего изъято более 50 тысяч поддельных документов. Владельцы типографии печатали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти. Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация.

В Москве типография производила поддельные документы, которые отправляли в Рязанскую область. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Поддельные документы, производящиеся на типографии, находили в Московской, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Республике Татарстан, Республике Крым и Севастополе.

Всего изъято более 50 тысяч поддельных документов. Владельцы типографии печатали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти. Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация.

Потенциальных клиентов преступники находили, размещая объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах. Всего функционировало не менее 200 таких интернет-ресурсов.

14 фигурантов заключены под стражу, в отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело.