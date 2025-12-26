В 2025 году рязанцы стали чаще вступать в Программу долгосрочных сбережений

В 2025 году рязанцы стали чаще вступать в Программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

«Никаких законодательных требований к размеру или периодичности взносов нет. Размер как первого, так и последующих зачислений определяет сам человек в соответствии с условиями договора. Важно лишь помнить, что один из главных плюсов программы — государственное софинансирование», — сообщил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.