Суд Рязанской области обязал управляющую компанию вернуть средства на капремонт

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов к управляющей компании «Владилена». Суд постановил, что компания должна вернуть 377 172 рубля, находящиеся на специальном счете, а также передать необходимые документы и информацию. Согласно материалам дела, в 2019 году собственники квартир в одном из домов Рязанского района решили создать специальный счет для накопления средств на капитальный ремонт. Однако управляющая компания не выполнила требования Фонда о передаче документов и перечислении средств на счет регионального оператора. Суд принял решение взыскать с компании указанную сумму и обязал ее исполнить требования Фонда капитального ремонта.

