В Касимове два предприятия незаконно сливали отходы в реку

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили в Касимове незаконные сбросы сточных вод в районах предприятий КФ «Конфеста» и «Касимов Древ». Об этом сообщили в группе регионального Росприроднадзора во «ВКонтакте».
По словам пресс-службы ведомства, отходы попадают в ручей Сиверка, а потом в Оку.
Специалисты отобрали пробы воды и почвы. Исследования показали, что на выпуске сточных вод в районе КФ «Конфеста» превышения по БПК5 составляют примерно в 500 раз, по азоту аммонийному — в 155 раз.
В районе «Касимов Древ» установлены превышения по БПК5 более чем в 100 раз, по азоту аммонийному — в 60 раз.
Также зафиксированы превышения загрязняющих веществ в почвах.
Эксперты сейчас рассчитывают размер ущерба, причиненного природе. Требования о добровольном возмещении вреда направят виновным лицам.
Фото: группа ВКонтакте «Росприроднадзор Рязанская область»