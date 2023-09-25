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В Касимове два предприятия незаконно сливали отходы в реку

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили в Касимове незаконные сбросы сточных вод в районах предприятий КФ «Конфеста» и «Касимов Древ». Об этом сообщили в группе регионального Росприроднадзора во «ВКонтакте».

По словам пресс-службы ведомства, отходы попадают в ручей Сиверка, а потом в Оку.

Специалисты отобрали пробы воды и почвы. Исследования показали, что на выпуске сточных вод в районе КФ «Конфеста» превышения по БПК5 составляют примерно в 500 раз, по азоту аммонийному — в 155 раз.

В районе «Касимов Древ» установлены превышения по БПК5 более чем в 100 раз, по азоту аммонийному — в 60 раз.

Также зафиксированы превышения загрязняющих веществ в почвах.

Эксперты сейчас рассчитывают размер ущерба, причиненного природе. Требования о добровольном возмещении вреда направят виновным лицам.

Фото: группа ВКонтакте «Росприроднадзор Рязанская область»