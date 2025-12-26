С начала года сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила 6 млн

Более двух тысяч рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего с начала 2025 года 2 131 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 6 146 600 рублей. В мэрии напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

