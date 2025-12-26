Рязань
С начала года сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани составила 6 млн
