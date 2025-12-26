Рязанский Telegram-канал оштрафовали за публикацию видео с БПЛА

Суд оштрафовал владельца Telegram-канала «Рязань. Происшествия». Им оказался житель Томской области. 26 августа и 5 сентября молодой человек опубликовал видео пролета военного БПЛА над территорией Рязанской области. «В нашем регионе действует запрет на подобные публикации», — отметили в опергруппе.