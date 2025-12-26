Рязанца осудят за использование SIM-бокса для мошенничества

Установлено, что в мае 2025 года мужчина вступил в состав организованной преступной группы. Он получил доступ к персональным данным более 20 абонентов через платформу «Госуслуги» и зарегистрировал на их имена новые абонентские номера без согласия. Кроме того, в одном из пунктов выдачи заказов он забрал sim-бокс. Дома подключил его к интернету и по указаниям координатора группы вставлял в слоты sim-карты различных операторов мобильной связи, передавая информацию, что позволило участникам группы совершать мошеннические звонки.

20-летнего рязанца осудят за киберпреступления. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в мае 2025 года мужчина вступил в состав организованной преступной группы. Он получил незаконный доступ к персональным данным более 20 абонентов через платформу «Госуслуги» и зарегистрировал на их имена новые абонентские номера без согласия.

Кроме того, в одном из пунктов выдачи заказов он забрал SIM-бокс. Дома подключил его к интернету и по указаниям координатора вставлял в слоты sim-карты различных операторов мобильной связи, передавая информацию, что позволило участникам группы совершать мошеннические звонки.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика).

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани.