Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников на Новый год
В преддверии праздника россиянам чаще приходят массовые рассылки якобы о подарках от Деда Мороза. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов. Также мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. Помимо этого, под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для «получения приза» выманивают реквизиты карт или личные данные.

