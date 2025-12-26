Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников на Новый год

В преддверии праздника россиянам чаще приходят массовые рассылки якобы о подарках от Деда Мороза. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов. Также мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. Помимо этого, под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для «получения приза» выманивают реквизиты карт или личные данные.

Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников на Новый год. Об этом пишет ТАСС.

В преддверии праздника россиянам чаще приходят массовые рассылки якобы о подарках от Деда Мороза. Ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты или служат для распространения вирусов.

Также мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки.

Помимо этого, под видом новогодних розыгрышей и конкурсов в соцсетях мошенники для «получения приза» выманивают реквизиты карт или личные данные.