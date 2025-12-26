Россиян призвали переходить с Gmail на отечественные почтовые сервисы

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рекомендовал россиянам отказаться от использования Gmail и переходить на российские почтовые сервисы. Об этом он написал в своих соцсетях.

Комментарий прозвучал на фоне того, что Google добавила возможность менять адрес электронной почты внутри учетных записей Gmail: функция доступна пользователям с адресами, оканчивающимися на @gmail.com, следует из информации на справочной странице компании.

По словам Горелкина, менять адрес внутри экосистемы Google — не лучшее решение. Он отметил, что в 2026 году переход на российские почтовые сервисы может оказаться особенно важным для пользователей в России.