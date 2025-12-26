Росреестр займется регулированием работы риелторов в 2026 году

Росреестр планирует в 2026 году заняться вопросами регулирования деятельности риелторов, заявил статс-секретарь — заместитель руководителя службы Алексей Бутовецкий на пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

По словам Бутовецкого, существует общественный запрос на обсуждение работы риелторского сообщества, и госслужба поддерживает позицию общества. Регулирование будет касаться образования специалистов, качества оказываемых услуг, уровня квалификации и других аспектов деятельности.

Ранее на эту проблему обращал внимание и общественный совет Росреестра, отметил руководитель службы.

В конце ноября заместитель министра строительства Никита Стасишин призвал тщательно контролировать деятельность риелторов, чтобы предотвратить ситуации, подобные оспариванию сделки по продаже жилья певицы Ларисы Долиной. Бутовецкий отметил, что необходимость регулирования этого вопроса является позицией не только Стасишина.