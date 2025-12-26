Прокуратура выявила случаи сброса загрязненных сточных вод в реки Рязани

Рязанская природоохранная прокуратура проверила, как соблюдаются законы об охране вод. Об этом сообщила пресс-служба «Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура». В ходе проверки выяснили, что некоторые компании сбрасывают недостаточно очищенные сточные воды в реки и озера. Чтобы исправить ситуацию, прокуроры обратились к руководителям этих организаций с требованиями устранить нарушения. В результате, восемь ответственных сотрудников привлечены к ответственности.