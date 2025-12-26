Под Рязанью задержали двух наркозакладчиков

Инцидент произошел в деревне Турлатово Рязанского района. Оперативники остановили автомобиль, в котором находились 35-летний житель района и 33-летний житель Рязани. В салоне автомобиля полицейские нашли большое количество свертков с наркотиками: в них содержалось более 330 граммов «синтетического гашиша» и 30 граммов метадона. Выяснилось, что мужчины работали на теневой интернет-магазин по сбыту наркотиков. Недавно они получили через тайник крупную партию «синтетики», расфасовали ее по частям и приступили к организации закладок. В Турлатове полицейские обнаружили 4 закладки с метадоном общей массой 11 граммов.

Под Рязанью задержали двух наркозакладчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в деревне Турлатово Рязанского района. Оперативники остановили автомобиль, в котором находились 35-летний житель района и 33-летний житель Рязани. В салоне автомобиля полицейские нашли большое количество свертков с наркотиками: в них содержалось более 330 граммов «синтетического гашиша» и 30 граммов метадона.

Выяснилось, что мужчины работали на теневой интернет-магазин по сбыту наркотиков. Недавно они получили через тайник крупную партию «синтетики», расфасовали ее по частям и приступили к организации закладок. В Турлатове полицейские обнаружили 4 закладки с метадоном общей массой 11 граммов.

В доме одного из мужчин нашли 227 граммов «синтетического гашиша», 36 граммов метадона и 6 граммов марихуаны.

Суммарно в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вывели из незаконного оборота 642 грамма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцев заключили под стражу.