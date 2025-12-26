Под Рязанью автомобиль съехал в кювет после ДТП

Авария случилась вечером в пятницу, 26 декабря, около поселка Мурмино Рязанского района. По словам очевидцев, столкнулись два автомобиля, один из них съехал в кювет. Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

