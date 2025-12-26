Пиротехники предложили Малкову сделать официальные площадки для запусков фейерверков

Отмечается, что речь идет не о площадках «в каждом дворе», а о создании сети безопасных локаций в шаговой доступности — там, где возможно обеспечить нормативные расстояния, очищенную территорию и базовые средства пожаротушения. Обращение направлено губернатору.