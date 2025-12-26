Иван Ургант сообщил о запуске своего YouTube-канала «Живой Ургант»

Известный российский шоумен Иван Ургант анонсировал запуск своего нового YouTube-канала под названием «Живой Ургант». Об этом пишет РБК. Первый выпуск, озаглавленный «Ургант удивил даже близких», был опубликован 25 декабря и уже успел привлечь внимание зрителей. В видео артист появился на фоне зимней Москвы. На своем канале Ургант планирует делиться материалами, отснятыми в поездках в 2025 году. Также он поздравил своих поклонников с наступающим Новым годом. В этом году шоумен вместе с командой провел несколько успешных концертов шоу «Живой Ургант» в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане.

Фото: ТАСС.