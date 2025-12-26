Рязань
Главой Старожиловского округа назначили Александра Соушева
«Знаю, в этой работе немало сложностей и трудностей. Но благодаря совместной деятельности аппарата администрации, депутатов, общими усилиями справимся со всеми поставленными задачами», — подчеркнул Соушев.

Он также добавил, что одним из приоритетов станет привлечение инвестиций и работа с жителями округа для учета их запросов и предложений.

