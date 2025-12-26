Главой Старожиловского округа назначили Александра Соушева

26 декабря на заседании Думы Старожиловского муниципального округа депутаты единогласно утвердили кандидатуру Александра Соушева на должность главы округа сроком на пять лет. Об этом пишет ИД «Пресса».
Это решение приняли в результате открытого голосования.
Принимая присягу, Александр Соушев пообещал использовать все свои силы и знания, чтобы оправдать доверие депутатов и надежды жителей округа. Он отметил, что перед ним и его командой стоит множество задач, включая поднятие престижа муниципалитета.
«Знаю, в этой работе немало сложностей и трудностей. Но благодаря совместной деятельности аппарата администрации, депутатов, общими усилиями справимся со всеми поставленными задачами», — подчеркнул Соушев.
Он также добавил, что одним из приоритетов станет привлечение инвестиций и работа с жителями округа для учета их запросов и предложений.
Фото: ИД «Пресса».