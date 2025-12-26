Детей работников ГРПЗ поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка

Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовал новогоднюю акцию «Расскажи, Снегурочка, где была!?»

В преддверии Нового года представители Молодежного центра ГРПЗ устроили для детей сотрудников теплый и волшебный праздник. Заводская молодежь в образах Деда Мороза и Снегурочки посещала дома коллег, чтобы лично поздравить детей и вручить им подарки.

В каждую семью Дед Мороз и Снегурочка пришли не только с подарками, но и позитивными эмоциями. Яркие костюмы, добрые слова и светлые улыбки создали атмосферу настоящего новогоднего праздника, наполнив дома коллег смехом и радостью. Праздничные визиты, которые дети заводчан всегда ждут с нетерпением, превратились в хорошую традицию.

«Мы всей семьей очень ждали Деда Мороза и Снегурочку. Особенно их появлению обрадовалась наша София. Мы со сказочными гостями водили хороводы, пели песни, отгадывали загадки и ребусы. Дочка, конечно же, рассказала стих и получила долгожданный подарок. Спасибо большое организаторам — Молодежному центру за праздник, который они подарили не только нашей малышке, но и нам — взрослым», — поделилась своими впечатлениями Ирина Колобаева.

Сказочные персонажи планируют посетить около 70 ребят в возрасте от трех до семи лет из 50 семей. Кроме того, на ГРПЗ работает почта Деда Мороза, которая отправила письма с поздравлениями, игрушкой и пазлами от зимнего волшебника и его помощницы 250 детям сотрудников предприятия.

«Спасибо Деду Морозу и Снегурочке, которые подарили волшебство и частичку своего тепла нашим деткам. Ребята просто счастливы! Поздравляем всех заводчан с праздником, желаем здоровья, счастья в новом году и пусть мечты сбываются. Еще раз огромное спасибо!» — поделилась впечатлениями Евгения Маркина.

Традиция новогодних поздравлений существует на заводе не первый год и с каждым разом становится все масштабнее. Праздничная акция «Расскажи, Снегурочка, где была!?» завершится накануне Нового года.