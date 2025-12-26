Банк России расширил критерии выявления мошеннических переводов

С 1 января 2026 года банки будут отслеживать 12 признаков подозрительных операций вместо прежних шести, сообщает Центробанк. Ранее банки проверяли переводы по таким признакам, как наличие получателя в базе мошеннических операций, нетипичные для клиента суммы и время переводов, сведения от сторонних организаций о возможном риске и возбуждение уголовного дела в отношении получателя.