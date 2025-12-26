Рязань
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
3 минуты назад
24
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
6 часов назад
259
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
771
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
342
Банк России расширил критерии выявления мошеннических переводов
С 1 января 2026 года банки будут отслеживать 12 признаков подозрительных операций вместо прежних шести, сообщает Центробанк. Ранее банки проверяли переводы по таким признакам, как наличие получателя в базе мошеннических операций, нетипичные для клиента суммы и время переводов, сведения от сторонних организаций о возможном риске и возбуждение уголовного дела в отношении получателя.

С 1 января 2026 года банки будут отслеживать 12 признаков подозрительных операций вместо прежних шести, сообщает Центробанк.

Ранее банки проверяли переводы по таким признакам, как наличие получателя в базе мошеннических операций, нетипичные для клиента суммы и время переводов, сведения от сторонних организаций о возможном риске и возбуждение уголовного дела в отношении получателя.

Новые критерии включают:

  • аномальное время бесконтактных операций через NFC;

  • уведомления «Национальной системы платежных карт» о риске мошенничества;

  • смену номера телефона клиента или подозрительные факторы на устройстве за 48 часов до перевода;

  • внесение наличных через токенизированную карту при крупном трансграничном переводе за сутки;

  • перевод незнакомому получателю после крупного перевода самому себе через СБП;

  • наличие получателя в новой государственной информационной системе противодействия киберпреступлениям (с 1 марта 2026 года).