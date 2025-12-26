Банк России расширил критерии выявления мошеннических переводов

С 1 января 2026 года банки будут отслеживать 12 признаков подозрительных операций вместо прежних шести, сообщает Центробанк.
Ранее банки проверяли переводы по таким признакам, как наличие получателя в базе мошеннических операций, нетипичные для клиента суммы и время переводов, сведения от сторонних организаций о возможном риске и возбуждение уголовного дела в отношении получателя.
Новые критерии включают:
аномальное время бесконтактных операций через NFC;
уведомления «Национальной системы платежных карт» о риске мошенничества;
смену номера телефона клиента или подозрительные факторы на устройстве за 48 часов до перевода;
внесение наличных через токенизированную карту при крупном трансграничном переводе за сутки;
перевод незнакомому получателю после крупного перевода самому себе через СБП;
наличие получателя в новой государственной информационной системе противодействия киберпреступлениям (с 1 марта 2026 года).