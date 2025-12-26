Рязань
Банк России презентовал обновленный дизайн купюры в 1000 рублей
Отмечается, что ее дорабатывали два года, обновив оборотную сторону. На ней изображена Волга, через нее раскинулся один из самых длинных в Европе мостов — Саратовский, и летящий через реку «Метеор».

