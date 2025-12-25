За ночь над российскими регионами сбили 141 БПЛА

Средствами ПВО уничтожены: 62 БПЛА — над территорией Брянской области, 12 БПЛА — над территорией Тульской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, девять БПЛА — над территорией Московского региона, восемь БПЛА — над территорией Республики Адыгея, семь БПЛА — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Белгородской области, пять БПЛА — над территорией Воронежской области.