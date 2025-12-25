Рязань
За ночь над российскими регионами сбили 141 БПЛА
За ночь над российскими регионами сбили 141 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Средствами ПВО уничтожены:

  • 62 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 12 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 11 БПЛА — над территорией Калужской области,
  • девять БПЛА — над территорией Московского региона,
  • восемь БПЛА — над территорией Республики Адыгея,
  • семь БПЛА — над территорией Краснодарского края,
  • шесть БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • шесть БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • пять БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • пять БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • пять БПЛА — над акваторией Азовского моря,
  • четыре БПЛА — над территорией Курской области,
  • один БПЛА — над территорией Волгоградской области.