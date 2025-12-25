За ночь над российскими регионами сбили 141 БПЛА
За ночь над российскими регионами сбили 141 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Средствами ПВО уничтожены:
- 62 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 12 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 11 БПЛА — над территорией Калужской области,
- девять БПЛА — над территорией Московского региона,
- восемь БПЛА — над территорией Республики Адыгея,
- семь БПЛА — над территорией Краснодарского края,
- шесть БПЛА — над территорией Республики Крым,
- шесть БПЛА — над территорией Ростовской области,
- пять БПЛА — над территорией Белгородской области,
- пять БПЛА — над территорией Воронежской области,
- пять БПЛА — над акваторией Азовского моря,
- четыре БПЛА — над территорией Курской области,
- один БПЛА — над территорией Волгоградской области.