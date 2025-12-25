В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действовала на территории региона с 19:51 25 декабря. Рязанцев призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 22:04 угрозу атаки БПЛА отменили.