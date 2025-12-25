В Рязанской области мужчина украл у соседки водку, сигареты и постельное белье

Инцидент произошел в деревне Совхоз Маяк Касимовского района. 43-летняя рязанка приехала на дачу и заметила, что вход в дом взломан. Из ее жилища пропали шуруповерт, 25 бутылок водки, 10 пачек сигарет и комплект постельного белья. Оперативники опросили местных и узнали, что житель деревни предлагал рыбакам купить шуруповерт и комплект постельного белья. Полицейские нашли продавца. Им оказался 61-летний житель деревни. Ранее его неоднократно осудили за хищения. Он провел в местах лишения свободы около 10 лет и в последний раз вернулся из тюрьмы в деревню несколько лет назад. Мужчина рассказал, что решил обокрасть дом знакомой, так как знал, что внутри есть спиртное. Возбуждено уголовное дело.

