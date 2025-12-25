Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
Сбт, 27
-3°
ЦБ USD 78.44 -0.14 25/12
ЦБ EUR 92.47 -0.34 25/12
Нал. USD 78.80 / 79.30 25/12 16:45
Нал. EUR 92.62 / 93.67 25/12 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
4 часа назад
295
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
7 часов назад
222
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
334
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области мужчина украл у соседки водку, сигареты и постельное белье
Инцидент произошел в деревне Совхоз Маяк Касимовского района. 43-летняя рязанка приехала на дачу и заметила, что вход в дом взломан. Из ее жилища пропали шуруповерт, 25 бутылок водки, 10 пачек сигарет и комплект постельного белья. Оперативники опросили местных и узнали, что житель деревни предлагал рыбакам купить шуруповерт и комплект постельного белья. Полицейские нашли продавца. Им оказался 61-летний житель деревни. Ранее его неоднократно осудили за хищения. Он провел в местах лишения свободы около 10 лет и в последний раз вернулся из тюрьмы в деревню несколько лет назад. Мужчина рассказал, что решил обокрасть дом знакомой, так как знал, что внутри есть спиртное. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина украл у соседки водку, сигареты и постельное белье. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в деревне Совхоз Маяк Касимовского района. 43-летняя рязанка приехала на дачу и заметила, что вход в дом взломан. Из ее жилища пропали шуруповерт, 25 бутылок водки, 10 пачек сигарет и комплект постельного белья.

Оперативники опросили местных и узнали, что житель деревни предлагал рыбакам купить шуруповерт и комплект постельного белья. Полицейские нашли продавца. Им оказался 61-летний житель деревни. Ранее его неоднократно осудили за хищения. Он провел в местах лишения свободы около 10 лет и в последний раз вернулся из тюрьмы в деревню несколько лет назад.

Мужчина рассказал, что решил обокрасть дом знакомой, так как знал, что внутри есть спиртное.

Возбуждено уголовное дело.