Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
Сбт, 27
-3°
ЦБ USD 78.44 -0.14 25/12
ЦБ EUR 92.47 -0.34 25/12
Нал. USD 78.93 / 79.30 25/12 12:51
Нал. EUR 92.60 / 93.50 25/12 12:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
24 минуты назад
134
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
3 часа назад
187
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
310
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 13:14
590
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет благотворительная акция «Мишкопад»
В пятницу, 26 декабря, в ДС «Олимпийский» состоится заключительный матч 2025 года Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ», который представляет регион в Чемпионате России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пятницу, 26 декабря, в ДС «Олимпийский» состоится заключительный матч 2025 года Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ», который представляет регион в Чемпионате России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой половине сезона рязанские хоккеисты провели 37 игр, набрав 44 очка. Этот результат позволил спортсменам закрепиться в зоне плей-офф регулярного чемпионата. В заключительном матче уходящего года рязанцы встретятся с воронежским «Бураном».

По завершению встречи пройдет ежегодная благотворительная акция «Мишкопад». Чтобы принять в ней участие, необходимо принести с собой на матч мягкую игрушку, которую по определенному сигналу болельщики смогут бросить на лед. Все игрушки будут переданы в рязанские больницы и реабилитационные центры. Акция проходит совместно с Рязанским Фондом помощи детям.

Матч состоится в 19:00 в ДС «Олимпийский».

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке.

Возрастное ограничение 0+