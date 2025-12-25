В Рязани пройдет благотворительная акция «Мишкопад»

В пятницу, 26 декабря, в ДС «Олимпийский» состоится заключительный матч 2025 года Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ», который представляет регион в Чемпионате России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой половине сезона рязанские хоккеисты провели 37 игр, набрав 44 очка. Этот результат позволил спортсменам закрепиться в зоне плей-офф регулярного чемпионата. В заключительном матче уходящего года рязанцы встретятся с воронежским «Бураном».

По завершению встречи пройдет ежегодная благотворительная акция «Мишкопад». Чтобы принять в ней участие, необходимо принести с собой на матч мягкую игрушку, которую по определенному сигналу болельщики смогут бросить на лед. Все игрушки будут переданы в рязанские больницы и реабилитационные центры. Акция проходит совместно с Рязанским Фондом помощи детям.

Матч состоится в 19:00 в ДС «Олимпийский».

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке .

Возрастное ограничение 0+