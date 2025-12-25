В Роструде напомнили, что работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Там отметили, что трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами. Отмечается, что чаще всего сейчас 13-я зарплата представляет собой годовую премию. Чтобы выяснить, положена ли выплата, рекомендуется ознакомиться с внутренними документами компании или обратиться в отдел кадров.

