В России утвердили новый ГОСТ по безопасности тюбинговых горок

В стандарте определены требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, а также к используемым материалам и покрытию.

В России утвердили новый ГОСТ по безопасности тюбинговых горок. Информация появилась на сайте Росстандарта.

В стандарте определены требования к параметрам трасс спуска и выкатов, ограждениям, защитным и ограничительным системам, элементам управления, зонам торможения и безопасности, а также к используемым материалам и покрытию.

Согласно новому ГОСТу, средний угол наклона горки должен быть не выше 20 градусов, а максимальный — 25 градусов. Максимальная высота горки не должна превышать семи метров. Если горка выше одного метра, то она должна быть оснащена перекладиной на высоте 90-120 сантиметров.

Ширина склона должна быть не меньше ширины самого большого тюбинга или составлять не менее 1,5 метра.