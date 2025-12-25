В «Почте России» сообщили о приостановке наземной доставки в ряд стран

«Почта России» объявила о временной приостановке наземной доставки отправлений в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. В компании уточнили, что авиадоставка в указанные страны продолжается, однако сроки возобновления наземной доставки пока не определены. Зарубежный партнер-перевозчик уведомил «Почту России» о возможности осуществлять доставку только авиационным путем. Тем не менее, клиенты могут продолжать отправлять посылки в эти страны, и сроки доставки не увеличатся, заверили в пресс-службе. Также стало известно, что «Почта России» возобновила прием международных отправлений в несколько стран Африки, включая Республику Конго, Сомали и Чад.

