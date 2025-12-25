В ноябре в Рязанской области подешевел бензин

Цены производителей на бензин в ноябре к октябрю в России в среднем снизились на 9,4%. В Рязанской области цены упали на 11,7%. Средние потребительские цены на бензин в России в ноябре снизились на 0,8% по сравнению с октябрем.

В ноябре в Рязанской области подешевел бензин. Об этом 24 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на Росстат.

Цены производителей на бензин в ноябре к октябрю в России в среднем снизились на 9,4%. В Рязанской области цены упали на 11,7%.

Средние потребительские цены на бензин в России в ноябре снизились на 0,8% по сравнению с октябрем.