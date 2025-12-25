Рязань
В Госдуме предложили дать регионам право разрешать тонировку передних стекол
В Госдуме предложили дать право регионам разрешать тонировку передних стекол на своих территориях. С соответствующей инициативой выступили депутаты Ярослав Самылин и Георгий Арапов, а также вице-спикер ГД Владислав Даванков, сообщило 25 декабря РИА Новости. По мнению авторов предложения, тонировка передних стекол поможет уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью и бликами от солнца днем, что может повысить безопасность дорожного движения. Обращение с соответствующим предложением направлено вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку.

