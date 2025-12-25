В Челябинске на утреннике отец одного из детей устроил скандал из-за конфет

В Челябинске на новогоднем утреннике в детском саду отец устроил скандал. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

По словам очевидцев, мужчина был недоволен тем, что его ребенку не достались конфеты. Он громко выражал свое недовольство, используя нецензурную лексику.

Сладостей оказалось недостаточно для всех малышей, и отец воспринял это как личное оскорбление. Он закатил скандал, заявляя, что верил в Деда Мороза и что его сын тоже верит.

Уточняется, что в результате его крики и испортили праздник: перепуганные дети забыли про угощения.

Фото: 112