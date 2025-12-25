Учительнице из Питера, обвиняемой в педофилии, потребовали изменил наказание
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить меру пресечения для учительницы английского языка из Санкт-Петербурга, обвиняемой в педофилии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
Вместо ареста ей предложили подписку о невыезде.
Учительница, 22-летняя Афина, проводила занятия с мальчиками на дому, когда и могла совершить предполагаемые преступления.
Ранее Выборгский районный суд отправил ее под стражу до середины февраля следующего года.
Дело вызвало много обсуждений и споров. Некоторые считают, что девушка может быть невиновна и даже жертвой — возможно, она столкнулась с безответной любовью одного из своих учеников.
Фото: Плохие новости 18+