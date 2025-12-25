Спасатели Молодежного подразделения «Мещеры» отработали навыки поиска в лесу
21 декабря Молодежное подразделение ПСО «Мещера» успешно приняло участие в специальных учениях кинологических расчетов. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Молодёжное подразделение РООО ПСО «Мещера». Целью данных учений было создание максимально реалистичных условий для поиска в лесу. В ходе учений были отработаны действия в сложном рельефе. В посте уточняется, что такие занятия помогают поддерживать рабочие качества собак и навыки их хозяев, что критически важно для успешного выполнения задач в реальных условиях.
Фото: Молодёжное подразделение РООО ПСО «Мещера»