Синоптики назвали причину сильного гололеда в Рязанской области
Отмечается, что проходящий по центральным областям Европейской России тёплый атмосферный фронт минувшей ночью стал причиной гололёдных явлений. Их отмечали метеостанции Московской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Рязанской областей.

Синоптики назвали причину сильного гололеда в Рязанской области. Об этом пишет Telegram-канал «Метеоновости».

Отмечается, что проходящий по центральным областям Европейской России тёплый атмосферный фронт минувшей ночью стал причиной гололёдных явлений.

Их отмечали метеостанции Московской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Рязанской областей.