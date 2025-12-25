Рыбновский мастер представил плетеные сани на Рязанской ВДНХ

В «Резиденции традиций» на Рязанской ВДНХ представили плетеные сани, созданные мастером Максимом Самошкиным из села Ходынино. Максим — опытный лозоплетельщик с более чем пятилетним стажем, впервые сделал такое крупное изделие. Заказ поступил от Центра развития креативных индустрий Рязанской области. Мастер изучал модели, согласовывал размеры и сроки, использовал иву со своей плантации. Работу над каркасом он выполнил за два дня, оплетка потребовала больше времени, но проект был завершён в срок. Сани теперь выставлены в павильоне «Резиденция традиций» рядом с плетеной лошадью другого мастера. Также Максим и его супруга изготовили плетёные новогодние украшения — веночки, звёзды и оленей, чтобы создать праздничную атмосферу и поднять настроение рязанцам.

В «Резиденции традиций» на Рязанской ВДНХ представили плетеные сани, созданные мастером народного промысла Максимом Самошкиным из села Ходынино. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Максим, опытный лозоплетельщик с более чем пятилетним стажем, впервые взялся за создание такого крупного изделия.

Работа над санями началась после обращения Центра развития креативных индустрий Рязанской области, который искал мастера для создания аутентичных саней. «До этого я плел декоративные сани под елку и делал детские сани, но такие большие не плел никогда», — делится Максим.

Процесс создания оказался непростым: мастер изучал множество моделей в интернете, согласовывал размеры и сроки с заказчиком. «С материалом проблем не было, так как много ивы растет в нашем районе, а прут я резал со своей плантации», — рассказывает он.

После двух дней работы над каркасом, на оплетку ушло больше времени и сил. Однако Максим успел завершить проект в срок. Теперь его сани стоят в павильоне «Резиденция традиций» рядом с плетеной лошадью другого мастера.

Кроме того, Максим и его супруга изготовили плетеные игрушки для новогоднего украшения, включая веночки, звезды и оленей. «Мы надеемся, что наши изделия добавят праздничной атмосферы и подарят всем рязанцам новогоднее настроение», — говорит мастер и приглашает всех посетить выставку.

Фото: ИД «Пресса»